В Петербурге 10-летней девочке зажевало руку на беговой дорожке в отеле

В Санкт-Петербурге для десятилетней девочки тренировка в спортивном зале закончилась травмой. Во время занятий на тренажере ей зажевало руку. Об этом сообщают «Известия».

По информации на данный момент, ребенок пострадал в одном из городских отелей. Там школьница проживала, так как находилась на соревнованиях. В гостинице был оборудован зал, в котором несовершеннолетняя спортсменка решила побегать. Она включила беговую дорожку, но что-то пошло не так, и ей зажевало руку. Предварительно, это произошло, когда девочка упала с тренажера.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Пока нет данных о состоянии пострадавшей.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассница упала на спицы и оказалась в реанимации. Школьница пострадала во время похода в магазин с матерью. Они собирались приобрести необходимые для вязания принадлежности.

Также под Калининградом девочка едва не лишилась пальца из-за кольца. Снимать украшение пришлось сотрудникам МЧС при помощи бормашины.