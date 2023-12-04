Под Калининградом школьница едва не осталась без пальца из-за кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Калининградской области».

В Зеленоградске школьница не смогла самостоятельно снять кольцо. Во время прогулки с отцом она почувствовала, что ее средний палец левой руки сильно опух. Сперва девочка и ее родитель вместе попытались высвободить палец, однако их попытки не увенчались успехом. Из-за этого им пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Сообщается, что сотрудники МЧС не смогли помочь школьнице с первого раза. Сначала они пробовали снять украшение, воспользовавшись напильником. Однако инструмент не справился с задачей. Чтобы освободить палец, им потребовалась маленькая бормашина, которой пользуются стоматологи.

На данный момент девочка находится в хорошем состоянии.

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