Третьеклассница попала в реанимацию после похода с матерью за покупками

Медики борются за жизнь ученицы третьего класса, которая попала в больницу со спицами в груди. Несовершеннолетняя петербурженка пострадала во время похода в магазин с матерью, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мама и дочь отправились за покупками в один из магазинов Северной столицы. В итоге они приобрели спицы для вязания. Опасный предмет девочка несла сама в пакете. При выходе из ТЦ несовершеннолетняя поскользнулась и упала на иглы.

В результате случившегося школьница сильно пострадала, ее мать незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенка со спицами в теле экстренно госпитализировали. В настоящий момент состояние третьеклассницы оценивается как тяжелое. Несовершеннолетнюю пациентку поместили в реанимацию, где за ее жизнь борются врачи.

Ранее в Северной столице трехлетний ребенок проглотил саморез и попал в больницу. Мальчика поместили в стационар, так как предмет не представлял опасности для его жизни и здоровья.