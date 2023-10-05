13:48, 05 октября 2023
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В Первоуральске трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери
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В Первоуральске трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери. Об этом сообщает портал E1.ru.
Местная жительница шла вместе с сыном по деревянному мосту, под которым производилась замена труб. Внезапно конструкция сломалась, и ребенок упал вниз. По словам родительницы, траншея не была никак огорожена. Также рядом с ней отсутствовали фонари.
Потерпевшего достал из ямы случайный прохожий. В результате падения малыш получил травму головы. Теперь мальчику предстоит пройти обследование у невролога.
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