Скончалась на следующие сутки: внук жестоко избил бабушку после ссоры

В Челябинской области мужчина до смерти избил собственную бабушку. Женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника в силовых структурах, все произошло после семейной ссоры. Во время конфликта внук начал избивать бабушку, которой понадобилась помощь медиков. Оказавшуюся в больнице пенсионерку не смогли спасти. У нее была черепно-мозговая травма и перелом бедра.

«От полученных травм она скончалась в медучреждении на следующие сутки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 37-летнего мужчину задержали. Сейчас он находится в ожидании избрания меры пресечения. Ему предъявили обвинение по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Есть информация о том, что ранее он уже был судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирской области отец избил трехмесячную дочь из-за плача. 24-летний отец трижды ударил дочь о подлокотник дивана. Девочке всего три месяца, после избиения отцом ее доставили в больницу и положили в реанимацию.