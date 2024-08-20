Один подросток погиб и трое пострадали при взрыве в многоэтажке в Новороссийске

В Новороссийске произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала 112, взрыв случился около 18 часов на 13 этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. Предварительно, взорвались граната или самодельное взрывное устройство. Эта версия сейчас проверяется.

Источник канала сообщил, что жертвами стали несовершеннолетние. Погибшему подростку было 16 лет. Еще у троих травмы и ожоги. Как пишет Telegram-канал SHOT, им 10, 16, 17 лет. Пострадавших госпитализировали.

На место приехали экстренные службы.

Mash утверждает, что в многоэтажке взорвалась граната. Среди пострадавших были две девочки.

Ранее сообщалось о взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке. В результате пострадали три человека.