Хотел познакомиться с девушкой: на музыкальном фестивале в России погиб бармен

На фестивале электронной музыки «Сигнал» в Никола-Ленивце Калужской области погиб 34-летний бармен. Родные утверждают, что перед смертью его избили и связали.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Брат погибшего рассказал источнику, что во время афтепати в ночь с 19 на 20 августа его родственник хотел познакомиться с девушкой. Однако у той оказался парень – он начал драку.

К бармену подбежали трое человек и избили, связали шнурами.

По другой версии, парня связали после того, как он стал приставать к посетителям. Будучи связанным, он потерял сознание и умер. Тело доставили в калужский морг.

Предварительно известно, что у погибшего не нашли серьезных травм, а смерть связали с остановкой сердца. Подробная экспертиза будет готова позже.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 59-летний мужчина умер в ожидании собеседования. Он собирался устроиться охранником.