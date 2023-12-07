В Пермском крае в детском саду на 5-летнего ребенка упал шкаф с одеждой

В Пермском крае в детском саду на 5-летнего ребенка упал шкаф. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По информации источника, на мальчика упал шкаф с одеждой, который был плохо зафиксирован. В результате этого потерпевший получил тяжкие травмы. В момент происшествия взрослых рядом не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и круг лиц, которых нужно привлечь к ответственности.

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