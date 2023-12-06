В детском саду Тюмени дети мыли унитазы и меняли постельное белье

В Тюмени воспитанников детского сада заставляли мыть унитазы и менять постельное белье. Об этом в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» рассказала местная жительница.

На публикацию обратило внимание издание Ura.ru.

По словам женщины, за непослушание младшие воспитатели выдавали мальчикам перчатки, а также ершики и химию для уборки унитазов. Обязательным считается смена постельного детьми и уборка в группе.

Родители возмущены таким «дежурством» и беспокоятся за психологическое состояние несовершеннолетних.

Тем временем появилась запись разговора одного из родителей с сотрудницей дошкольного учреждения. Она объяснила, что уборка унитазов - игра, участвовать в ней можно было по желанию, детей никто не заставлял.

После того, как о методах воспитания в учреждении стало широко известно, в саду организовали проверку. Если будет доказано, что воспитатели вели себя непедагогично, они понесут наказание.

Ранее сообщалось, что в Салехарде дети в ясельной группе мерзнут без отопления.