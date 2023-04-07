В Пермском крае 7-классник нанес 6 ножевых ранений соученику на уроке литературы

В Пермском крае, в селе Асово, конфликт между семиклассниками закончился госпитализацией одного из участников. Школьник шесть раз ударил приятеля ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник издания рассказал, что ссора двух несовершеннолетних парней произошла на уроке литературы 6 апреля. Сильно разозлившись, ученик схватил нож и напал на одноклассника. Мальчик получил ранений в области шеи, щек и спины.

На данный момент нет информации о состоянии пострадавшего ребенка. Также неизвестно, что именно произошло между подростками. Полиция выясняет все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о драке в продуктовом магазине столицы, в ходе которой скончался один из покупателей. Отмечается, что потасовка произошла на Волжском бульваре. Между мужчинами посреди ночи разгорелся конфликт. Один ударил другого настолько сильно, что тот упал, ударился головой и скончался на месте.

Также недавно появилась информация о смерти пятилетнего мальчика в Тульской области. Причем убил его отчим еще три года назад, но все это время мать ребенка не сдавала его полиции, так как боялась расстаться с ним. Вплоть до 2022 года они продолжали жить вместе, будто ничего не произошло, но потом все-таки расстались, и преступник раскаялся в содеянном.