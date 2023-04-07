Всего один удар: мужчина умер во время драки в продуктовом магазине

В продуктовом магазине на юго-востоке Москвы произошла драка, в ходе которой умер мужчина. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.

По данным источника, инцидент произошел после полуночи пятницы, 7 апреля. Покупатели устроили потасовку в магазине на Волжском бульваре. Между ними произошел конфликт, один мужчина ударил другого по лицу, тот упал, ударился головой и умер.

Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили тело 42-летнего мужчины без признаков жизни. Нападавший скрылся, но его удалось поймать. Оказалось, что это 36-летний житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как пациент напал и избил врача травмпункта в подмосковной Балашихе. Пострадавший медработник обратился в полицию. Оказалось, что между врачом и пациентом произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина напал на сотрудника травмпункта и нанес ему телесные повреждения.

Правоохранители установили, что нападавшим был житель Москвы 1994 года рождения. Он был задержан и доставлен в отделение.