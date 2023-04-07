В Тульской области женщина простила сожителю убийство 5-летнего сына, не желая расставаться с ним

В Тульской области мужчина сознался в убийстве пятилетнего ребенка спустя три года после совершенного преступления. Он признался, что жертвой был сын его возлюбленной, и та обо всем знала, но не заявляла в полицию, так как боялась расставания. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.

28-летний мужчина встречался с 33-летней женщиной, воспитывающей маленького сына. Летом 2020 года они решили съехаться и попробовать стать семьей, но уже осенью жизнь их перевернулась. Мать ребенка уехала из города, и дома с дошкольником остался отчим. Россиянина сильно раздражало поведение пасынка, так как он был совершенно непослушным, и в один момент он вышел из себя и ударил его.

Сила мужчины оказалась слишком велика для маленького мальчика, и он скончался на месте от полученных травм. Осознав, что наделал, убийца решил «замести» следы. Он завернул тело в плед, погрузил в автомобиль и отвез в лес. Там он его закопал и вернулся домой.

Когда его возлюбленная не обнаружила дома сына, она не стала обращаться в полицию и решила просто забыть о нем, чтобы только не расставаться с мужчиной. Более того, они прожили вместе после произошедшего еще два года. Но долгосрочных отношений построить им все-таки не удалось. Осенью 2022 года пара распалась, а 6 апреля 2023 года преступника задержала полиция.

Во время допроса убийца сознался в содеянном и раскаялся. Он показал, где закопал останки и дал все показания. Россиянина будут судить по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Туве женщина убила двухлетнюю племянницу.