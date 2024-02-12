В Перми женщина избила парикмахера из-за плохой стрижки дочери

Жительнице Перми не понравилась стрижка малолетней дочери, вследствие чего она жестоко избила парикмахера. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Отмечается, что женщина сначала высказывала претензии работнице салона, после чего схватила утяжелитель для фиксации воротника и накинулась с ним на парикмахера.

В результате избиения сотрудница индустрии красоты получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и невроз. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В итоге агрессивную клиентку привлекли к административной ответственности и взыскали с нее в качестве штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов и оплаты лечения порядка 40 тысяч рублей.

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