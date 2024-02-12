Пьяный россиянин пытался застрелить жену из карабина

В подмосковном Красногорске пьяный мужчина пытался застрелить жену из карабина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне. Жительница Красногорска сообщила в полицию об неадекватном поведении супруга. Прибывший на место наряд полиции задержал 53-летнего мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии. Во время осмотра квартиры были найдены и изъяты пневматические пистолеты, лук, арбалет, а также карабин «Сайга-МК», стреляная гильза и одна гильза с пулей.

По предварительной версии, россиянин поругался с супругой и после фразы «Жить тебе осталось недолго» схватил оружие и выстрелил в сторону избранницы.

В настоящий момент организована проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

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