Россиянин приехал на дачу и нашел там изуродованный труп

Житель Сочи отправился на дачу в Верхней Юрте и нашел там обгоревший труп. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, тело принадлежит соседке россиянина. В декабре прошлого года сочинец уехал с дачи и отдал ключи женщине, чтобы та присматривала за домашними животными.

Сама женщина вместе с сожителем жила в вагончике. После отъезда соседа россиянка вместе с мужчиной переехала в его дом, где пара ушла в запой. Во время празднования дня рождения женщины 26 января пара поругалась. Сожитель взял нож и нанес порядка 10 ударов женщине. После этого он утащил труп в котлован для бассейна, забросал досками и сжег.

Не дозвонившись до соседки, владелец дачи 8 февраля вернулся в Верхнюю Юрту. Мужчина обнаружил тело и вызвал полицию. Через некоторое сожителя убитой задержали, он сознался в преступлении.

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