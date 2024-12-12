В Перми водителю мини-погрузчика отрезало голову во время работы возле ТЦ

В Перми водителя мини-погрузчика нашли мертвым у торгового центра «Радуга». Ему отрезало голову. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, в Сети появилось видео, в котором был заметен человек в кабине без признаков жизни. Рядом с ним находились сотрудники скорой помощи. Но спасти мужчину они не смогли.

Информацию о смерти рабочего утром 12 декабря подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Отмечается, что он умер еще до прибытия на место медиков.

В соцсетях указали, что мужчина погиб, так как пренебрегал техникой безопасности.

Ранее в Москве ответчик по иску соседей умер во время заседания суда. Ему было 60 лет. Предварительной причиной смерти назван инфаркт.

Также недавно в США двухлетний малыш застрелил мать. Оружие на видном месте оставил возлюбленный женщины.