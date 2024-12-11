В Москве ответчик умер во время заседания суда

В Москве во время заседания суда умер 60-летний мужчина. Он выступал в качестве ответчика по иску соседей.

Подробности сообщает mk.ru.

Заседание проходило в Преображенском суде Москве 11 декабря. Около 16:30 мужчине стало плохо, он потерял сознание.

Сначала ответчика пытались реанимировать работники суда. Затем вызвали скорую. Однако мужчина умер. Предварительно, у него случился инфаркт.

Известно, что с мужчины требовали возместить вред, причиненный имуществу.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве дворник скатился с горки и умер. Он врезался в ограждение и сломал шею. Мужчина скатился на спор - он был не один, а в компании приятелей.