Опубликовано 11 декабря 2024, 20:171 мин.
В Москве ответчик умер во время заседания суда
В Москве ответчик по иску соседей умер во время заседания суда.
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В Москве во время заседания суда умер 60-летний мужчина. Он выступал в качестве ответчика по иску соседей.
Подробности сообщает mk.ru.
Заседание проходило в Преображенском суде Москве 11 декабря. Около 16:30 мужчине стало плохо, он потерял сознание.
Сначала ответчика пытались реанимировать работники суда. Затем вызвали скорую. Однако мужчина умер. Предварительно, у него случился инфаркт.
Известно, что с мужчины требовали возместить вред, причиненный имуществу.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве дворник скатился с горки и умер. Он врезался в ограждение и сломал шею. Мужчина скатился на спор - он был не один, а в компании приятелей.