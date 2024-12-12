Двухлетний малыш нашел дома пистолет и застрелил мать

В США двухлетний ребенок случайно убил свою мать. Он нашел пистолет возлюбленного женщины, направил его на родительницу и нажал на курок. Об этом сообщает Daily Mirror.

Оружие в доме оставил на видном месте 18-летний любовник американки, и никто не придал этому значения, что стало роковой ошибкой. Когда ребенок дотянулся и схватил пистолет, его мама была в кровати. Сначала малыш просто играл, а затем случайно выстрелил.

После случившегося в дом приехали медики, но даже они не смогли спасти женщину. Она скончалась от ранения.

Возлюбленного умершей задержали, так как он оставил оружие на доступном для ребенка месте. Пистолет не был зарегистрирован, поэтому неизвестно, украл его молодой человек или купил. Сообщается, что избранница американца просила не приносить его в дом, но он ее игнорировал.

До этого случая арестованный к ответственности не привлекался. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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