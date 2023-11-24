В Перми подростки вскрыли дверь в кофейню, чтобы поесть тортилью

В Перми группа из нескольких подростков ночью проникли в кофейню, чтобы поесть тортилью. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу охранной компании «Цербер».

Уточняется, что трое подростков вскрыли двери заведения на улице Крупской и забрали тортильи, часть которых им удалось употребить до момента задержания.

Молодых людей задержали сотрудники ГБР, после чего передали их полиции для проведения дальнейшего разбирательства по факту ЧП.

Ранее под Новосибирском были задержаны трое подростков, которых подозревают в убийстве мужчины. Предполагается, что сначала злоумышленники избили свою жертву, а после изрезали ножом. Орудие преступления также было найдено у несовершеннолетних.

Помимо этого, в Рязани банда несовершеннолетних избила пенсионера и преследовала его. Правоохранители устанавливают личности и местоположение хулиганов.