Восхваляли националиста по прозвищу Тесак: троих подростков заподозрили в убийстве мужчины

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства расправы над 25-летним жителем Новосибирской области. По подозрению в убийстве были задержаны трое несовершеннолетних. Все они являются последователями националиста Максима Марцинкевича* (признан экстремистом на территории РФ) по прозвищу Тесак, пишет РИА Новости.

Молодой человек, по словам знакомых и близких, был тихим, спокойным и не имел никаких проблем с законом. Нападение на него было совершено из хулиганских побуждений, выяснили следователи. Подозреваемыми в убийстве сибиряка оказались трое подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Сначала они избили свою жертву, а после изрезали ножом. Орудие преступления было найдено у несовершеннолетних.

Также в ходе выяснения обстоятельств случившегося правоохранителям стало известно, что подростки создали в Telegram-канале закрытую группу, где восхваляли националиста Максима Марцинкевича*, осужденного за экстремизм и убийство.

Ранее в Удмуртии местный житель убил двух своих детей ударом ножа в сердце. Мужчина напал на несовершеннолетних, пока те спали.

*признан экстремистом на территории РФ