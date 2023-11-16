Толпа агрессивных подростков жестоко избила пенсионера

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства избиения пенсионера в Рязани. Им попался на глаза ролик, на котором видно, как группа молодых людей преследует мужчину, а после избивает его.

По факту случившегося глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, передает Telegram-канал Следком. У правоохранителей имеется запись, сделанная злоумышленниками. На ней видно, как пожилой мужчина пытается убежать от преследователей и скрыться в подъезде, однако хулиганы не бросили жертву.

Уже в парадной, один из юношей стал избивать пенсионера, который хотел уехать на лифте. Спастись мужчине удалось благодаря соседям, выведшим на лестничную клетку из-за шума. Местные жители спугнули малолетних бандитов. Теперь стражи порядка пытаются выяснить их личности и установить местоположение.

Ранее в Ростовской области девятиклассника избили в кадетском корпусе. На юношу напал директор учреждения.