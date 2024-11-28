Опубликовано 28 ноября 2024, 15:461 мин.
В Перми автобус с пассажирами упал с моста и полностью сгорел
SHOT: в Перми автобус с пассажирами упал с моста и полностью сгорел .
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В Перми автобус с пассажирами упал с моста на железнодорожные пути, задел провода и полностью сгорел. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, водитель автобуса потерял сознание, после чего он слетел с моста на железнодорожные пути. Транспорт оборвал провода и загорелся.
В автобусе находились студенты. Как утверждает источник, в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.
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Также сообщалось, что в Петербурге автобус с пассажирами провалился колесом в яму с кипятком.