В Перми автобус с пассажирами упал с моста и полностью сгорел

В Перми автобус с пассажирами упал с моста на железнодорожные пути, задел провода и полностью сгорел. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, водитель автобуса потерял сознание, после чего он слетел с моста на железнодорожные пути. Транспорт оборвал провода и загорелся.

В автобусе находились студенты. Как утверждает источник, в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в ростовском автобусе школьница провалилась в дыру в прогнившем полу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Петербурге автобус с пассажирами провалился колесом в яму с кипятком.