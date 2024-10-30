Прогнил пол: российская школьница провалилась в дыру в салоне автобуса

В Ростове-на-Дону школьница ехала в рейсовом автобусе и внезапно провалилась в дыру, образовавшуюся в полу. В результате девочка получила сильный ушиб и растяжение.

Как пишет Telegram-канал «Блокнот Ростов», в общественном транспорте прогнил пол и частично рухнул на проезжую часть. После инцидента водитель сначала продолжил движение, а после сошел с маршрута.

На опубликованных кадрах видно, что дыра образовалась на нижней ступени у одной из дверей.

В компании-перевозчике случившееся назвали «форс-мажором».

Ранее в Санкт-Петербурге рейсовый автобус провалился в яму с кипятком. На проезжей части образовался провал, в который попало колесо автобуса. В момент аварии в салоне находились пассажиры.

Также сообщалось, что водитель маршрутки во Владивостоке умер за рулем транспортного средства. Жертв и травм среди пассажиров удалось избежать благодаря смелому молодому человеку.