В салоне находились пассажиры: автобус провалился в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус провалился в яму с кипятком. Инцидент произошел на Кронштадтской улице.

Как пишет Telegram-канал 78.ru, на проезжей части образовался провал, в который попало колесо автобуса.

В пресс-службе компании-перевозчика изданию подтвердили, что в момент аварии в салоне находились пассажиры. При этом никто не пострадал. Всем находившимся в автобусе людям удалось покинуть транспортное средство без травм.

Уточняется также, что причиной аварии стал размыв грунта из-за прорвавшейся трубы с горячей водой.

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