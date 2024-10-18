Опубликовано 18 октября 2024, 12:461 мин.
В салоне находились пассажиры: автобус провалился в яму с кипятком
В Петербурге автобус с пассажирами провалился колесом в яму с кипятком.
© Freepik
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус провалился в яму с кипятком. Инцидент произошел на Кронштадтской улице.
Как пишет Telegram-канал 78.ru, на проезжей части образовался провал, в который попало колесо автобуса.
В пресс-службе компании-перевозчика изданию подтвердили, что в момент аварии в салоне находились пассажиры. При этом никто не пострадал. Всем находившимся в автобусе людям удалось покинуть транспортное средство без травм.
Уточняется также, что причиной аварии стал размыв грунта из-за прорвавшейся трубы с горячей водой.
Ранее в Санкт-Петербурге продавщица выпила алкогольный напиток в день своего 35-летия и потеряла зрение. Женщина отмечала, что вкус показался ей странным.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 78.ru
Автор:Анна Воробьева