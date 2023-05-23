В Перми 31-летний мужчина надругался над четырьмя девочками в подъезде жилого дома

Житель Перми ожидает суд за иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Две из них (девочек) стали жертвами 31-летнего мужчины в лифте одного из многоэтажных домов.

По версии следствия, злоумышленник преследовал своих жертв и дождавшись, когда двери лифта закроются, обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетних потерпевших иные действия сексуального характера. Подчеркивается, что мужчина был пьян.

После совершения преступления мужчина вышел из лифта и увидел двух других несовершеннолетних. В отношении них он также совершил аналогичное преступление.

Уголовное дело уже направлено в суд. Преступник может быть осужден на пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отчим изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери. Инцидент случился 20 мая в селе Сараса. Женщина пошла с сыном в баню, но к ним решил присоединиться изрядно выпивший 48-летний супруг.

Еще один случай произошел в Пермском крае. Местный житель изнасиловал маленькую козу на глазах у детей.