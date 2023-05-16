В Пермском крае местный житель изнасиловал маленькую козу на глазах у детей

Житель поселка Щучье озеро поймал козу, утащил ее в кусты и надругался над ней. Возраст животного – менее двух месяцев. Об ужасном случае сообщает Ura.ru.

Портал со ссылкой на сообщество «ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь» в соцсети «ВКонтакте» передает рассказ одного из участников местной группы.

«С 9 на 10 мая в поселке Щучье озеро произошла страшная ситуация: местный житель утащил в кусты маленькую козочку в возрасте менее двух месяцев, и там надругался над ней», — говорится в посте сообщества.

Зоозащитник Семен Филипповский заявил, что свидетелями происходящего стали дети, которые находились неподалеку. По его словам, хозяйка козы обратилась в полицию и злоумышленника задержали. Но через несколько часов его отпустили на свободу. Правоохранительные органы смогли предъявить обвинение лишь в краже животного.

Филипповский утверждает, что обвиняемый житель поселка уже был судим за изнасилование. Издание URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю для уточнения всех деталей и обстоятельств этого дела.

Ранее сообщалось, что соседская собака вцепилась в лицо семилетней девочке в Волгограде. По данным источника, животное побежало к семилетней жительнице, когда та была увлечена игрой в песочнице. Выяснилось, что собака принадлежит соседям.