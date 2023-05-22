В Алтайском крае отчим изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери

В Алтайском крае отчим изнасиловал 13-летнего мальчика в бане. Все произошло на глазах матери несовершеннолетнего, но женщина не смогла помешать.

Инцидент случился 20 мая в селе Сараса. Женщина пошла с сыном в баню, но к ним решил присоединиться изрядно выпивший 48-летний супруг.

Он приходился мальчику отчимом, а его матери - мужем. Женщина родила от него двоих дочек. Однако новый супруг сделал непоправимое в отношении подростка.

Источник РЕН ТВ сообщил подробности произошедшего в бане: «Он оттолкнул жену и напал на парня».

Женщина не могла ничего сделать, но после случившегося обратилась в полицию. Мужчину задержали. Известно, что он имел судимость за убийство. В отношении отчима возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о восьмилетнем ребенке, который приехал в деревню под Оренбургом и был изнасилован бабушкиным знакомым.