В Переславле бывший директор детского центра осужден за педофилию

В Ярославской области суд вынес приговор бывшему директору Кубринского центра детского творчества Дионисия Кубрикова за домогательства к 12-летней девочке. Об этом сообщили СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, школьница страдала от действий мужчины в период с декабря 2020 года по март 2021 года. В результате педагога признали виновным по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему дали три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге осудили местного жителя, который на протяжении 15 лет насиловал сестру своей жены. Уточняется, что в 2014, 2016 и 2020 годы россиянка родила детей от фигуранта.

Также сообщалось, что в Пермском крае произошло убийство 21-летней девушки.