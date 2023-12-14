В Петербурге мужчина 15 лет насиловал сестру своей супруги

В Санкт-Петербурге осудили местного жителя, который на протяжении 15 лет насиловал сестру своей жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что мужчина с 2005 по 2020 годы совершал изнасилование и издевался над сестрой супруги, 1997 года рождения, с которой они проживали в одной квартире.

Девушка боялась сообщить о происходящем кому-либо, поскольку злоумышленник заверил, что скинет ее с 10 этажа, если она это сделает. В 2014 девушка родила ребенка, в 2016 - второго, в 2020 – третьего. Примечательно, что на момент первых родов потерпевшей было 17 лет.

На судебном заседании петербуржец признался, что вступал в сексуальную связь с сестрой супруги, однако, по его словам, только с 15 лет. Он также добавил, что они тайно поженились, однако в суде эта информация не подтвердилась.

Насильнику вменили сразу несколько частей статей 131 и 132 УК РФ («изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера»). Его приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки задержан гражданин Таджикистана.