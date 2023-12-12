В Пермском крае мужчина зарезал 21-летнюю девушку и бросил ее тело на трассе

В Пермском крае произошло убийство 21-летней девушки. Ей было нанесено около 20-ти ударов ножом, после чего ее тело бросили на трассе. Примечательно, что россиянка была по пояс оголена. Подробности сообщает aif.ru.

По данным источника, задержан подозреваемый в совершении преступления. Следствие предполагает, что мужчина познакомился с жертвой 2 декабря. Они отдыхали в клубе, после чего вместе уехали на машине. По дороге обвиняемый зарезал приятельницу и оставил ее труп на обочине. Его нашли на повороте на Ольховку в 9 утра 3 декабря.

Как рассказала подруга погибшей, с этим мужчиной девушка ссорилась в ночном заведении. Он оскорблял ее, из-за чего за нее даже пришлось заступаться другим посетителям. Уже после конфликта к обиженной россиянке подошла спутница подозреваемого и извинилась перед ней. Вероятно, именно она предложила ей поехать вместе с ними в другой клуб.

Родственники убитой предполагают, что именно эта женщина была за рулем в роковой день. Однако источник, близкий к следственным органам, рассказал, что она проходит по делу только как свидетель.

Пока расследование все еще продолжается.

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