В Пензенской области главу района Помогайбо избили трубой за слово «свинья»

Главу района в Пензенской области Александра Помогайбо избили металлической трубой. По данным Telegram-канала 112, на него напали из-за слова «свинья».

Сообщается, что у руководителя Каменки был конфликт с местным жителем. Он требовал, чтобы мужчина убрал с территории участка баню, так как, по его мнению, там был бардак. В ходе ссоры Помогайбо навал оппонента «свиньей», после чего получил по голове металлической трубой.

112 уточнил, что за оскорбление собственник участка несколько раз ударил главу района. После случившегося пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать.

О состоянии Александра Помогайбо после избиения пока ничего неизвестно. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

