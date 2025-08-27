«У меня творческий кризис»: актер из «Склифосовского» Левда избил маму

Актера из «Склифосовского» и «Полицейского с Рублевки» Якова Левду отправили под домашний арест за избиение матери. Помимо этого, его обвиняют в смерти двух щенков таксы.

По данным Telegram-канала Mash, на 27-летнего артиста регулярно поступают жалобы от соседей, которого они прозвали агрессивным алкоголиком. Жильцы его дома утверждают, что из-за Левды погибли два щенка таксы — первый умер после нескольких ожогов, второй после укола, который сделал артист.

Яков утверждает, что с мамой у него действительно произошел конфликт, но якобы не так, как все подают. Артист заверил и в своей любви к животным. С его слов, первая собака болела, второй сделали укол, после которого она умерла.

«То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съёмки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело», — отметил он.

Судьбу Левды решит суд 11 сентября. Жильцы его дома готовят жалобу и собираются на заседание.

