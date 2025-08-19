В Подмосковье группа иностранцев жестоко избила молодого футболиста местного клуба

В Подмосковье жестоко избили 20-летнего футболиста местного любительского клуба «Русская община». На молодого человека напала группа иностранцев. Об этом сообщает Regnum.

Инцидент произошел утром 17 августа в Щелково, когда молодой человек выходил из торгового центра. Футбольный клуб сообщил, что спортсмен госпитализирован с множественными переломами. Его состояние оценивается как критическое.

У пострадавшего диагностировали разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга.

Правоохранители уже заинтересовалась произошедшим. В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Один из предполагаемых нападавших доставлен в отделение полиции.

«Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двое граждан причинили оппоненту 2005 г. р. телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован. Сотрудниками полиции один из предполагаемых правонарушителей доставлен в территориальный отдел», — сообщили в ГУ МВД по Московской области.

