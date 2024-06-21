В Пакистане разъяренная толпа сожгла туриста за осквернение Корана

В Пакистане разъяренная толпа отбила у полицейских обвиняемого в осквернении Корана мужчину и расправилась с ним. Об этом пишет издание Pakistan Today.

Правоохранители задержали мужчину за сожжение страниц Корана. Однако разгневанная толпа потребовала его освобождения, чтобы самостоятельно разобраться со злоумышленником. Получив отказ от силовиков, разъяренные местные жители осадили и взяли штурмом участок. Затем люди выхватили обвиняемого из рук полицейских и, протащив по улицам, подожгли и убили.

Во время осады полицейского участка пострадало 11 человек. Их доставили в больницу. Пакистанские власти направили спецназ для восстановления порядка в Мадьяне.

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