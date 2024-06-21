Сотрудники морга перепутали два тела при захоронении из-за сильного грима

Тела двух мужчин перепутали в морге Всеволожска, сообщает портал 78.ru.

По информации издания, заявление в полицию было написано еще 4 июня. Обратилась в правоохранительные органы внучка одного из покойных. В настоящее время она ждет ответа на разрешенеи об эксгумации.

Женщина рассказала, что морг выдал тело родственника в той одежде, которую она привезла накануне. За день до этого, во время похорон, дедушка был сильно загримирован, поэтому его было сложно опоздать, а спустя сутки с женщиной связались сотрудники морга и объяснили, что перепутали тела.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина потребовала вскрыть цинковый гроб ее брата, погибшего при странных обстоятельствах на СВО. Родным заявили, что причиной смерти стал суицид, однако никто из членов семьи не считает эту версию правдивой. По словам сестры, перед смертью он выходил на связь и не жаловался на душевное состояние.

Ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.