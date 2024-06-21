На Урале экс-полицейский чуть не оставил без носа школьника из-за громкой музыки

В Каменске-Уральском Свердловской области бывший полицейский набросился на компанию детей и чуть не оставил одного из них без носа. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, школьники сидели компанией и слушали музыку. В какой-то момент к детям подошел 45-летний бывший правоохранитель, который находился в нетрезвом состоянии, и грубо спросил, почему молодые люди громко слушают музыку. Несовершеннолетние объяснили, что время еще не позднее, а соседи не против. Тогда россиянин попросил включить песню «Пять минут», на что ребята ответили отказом.

Тогда экс-полицейский взял палку и бросил в школьников. Одному из них предмет прилетел в голову — его мать заметила это из окна и вызвала сотрудников Росгвардии. Ребенка увезли на скорой — у него рассечен нос и сотрясение мозга.

Пострадавшие написали заявление в полицию.

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