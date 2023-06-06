В Озерске мать задушила четырехмесячного сына во время сна

В Озерске, Челябинской области, женщина случайно убила своего маленького ребенка. Она уснула с ним на руках, а проснулась, когда он уже не дышал. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника издания, мать укачивала четырехмесячного сына и вместе с ним задремала. В бессознательном состоянии она перевернулась и придавила своим телом малыша. Он скончался от удушья.

Обнаружив у ребенка отсутствие признаков жизни после пробуждения, россиянка отправилась с ним в больницу. Там смогли уже только констатировать смерть.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент мать погибшего задержана. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее похожий случай произошел в Ленобласти. Там отец уснул рядом с двухмесячной дочерью и придавил ее своим телом. Девочка скончалась под его весом.

Также в Тульской области мать случайно убила двухмесячную дочь, пытаясь унять ее плач. Чтобы успокоить малышку, она закрыла ей рот рукой. Через время она успокоилась, и женщина решила, что она просто уснула. Однако позже ее тело начало синеть. Выяснилось, что ребенок умер от удушья.