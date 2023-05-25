Мать из Тульской области убила двухмесячную дочь, пытаясь унять ее плач

В поселке Ленинский Тульской области женщина пыталась успокоить двухмесячную дочь и случайно ее убила. Отмечается, что девочка без остановки плакала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, мать ничего не могла поделать с истерикой малышки, поэтому решила ненадолго закрыть ей рот рукой. Она надеялось, что это поможет ее угомонить. В результате младенец действительно замолчал, и россиянка подумала, что он уснул.

Примерно через час женщина почувствовала неладное. Она заметила, что дочь стала синеть, поэтому незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Но спасать ребенка было уже поздно. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

Теперь в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Ими было решено возбудить уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Кургане мать обвинила воспитателей детского сада в смерти маленькой дочери. Она убеждена, что из-за них малышке не удалось вовремя оказать медицинскую помощь, поэтому она скончалась от пневмонии. Теперь убитая горем женщина шлет сотрудникам яслей фотографии с детской могилы.