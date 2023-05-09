Пьяный отец уснул рядом с двухмесячной дочерью и придавил ее насмерть в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина насмерть придавил двухмесячную дочь, которую взял с собой в кровать. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, несчастный случай произошел в поселке Гаврилово. 35-летний житель хотел успокоить двухмесячную дочь и забрал ее из детской кроватки к себе в постель. Он положил рядом ребенка. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На утро мать малышки хотела ее покормить и обнаружила тело ребенка в кровати под рукой собственного мужа. Он придавил ребенка насмерть. Женщина пыталась сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но спасти дочь не удалось.

Источник сообщает, что ребенок рос в полной семье, которая ранее не состояла на учете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все подробности случившегося.

Ранее мы писали о том, как в Приморском крае сожитель месяц насиловал 5-летнюю девочку, пока мать была на работе. Это длилось до тех пор, пока девочка не рассказала все матери. Происшествие случилось в Лесозаводске. 38-летний безработный, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством, сошелся с 39-летней женщиной. Она работала уборщицей в школе.