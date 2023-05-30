В Орске 13-летний подросток сломал позвоночник во время купания в реке

В Орске 13-летний подросток сильно пожалел о своем решении охладиться в прохладной речке. Купание обернулось для него экстренной госпитализацией. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.

По информации источника, школьник отправился поплавать в Урале, но неудачно занырнул в воду. Он серьезно ударился о дно и получил серьезную травму. Уже в больнице медики диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника. Повреждение оценили, как средне тяжкое.

На данный момент это вся доступная информация. Подробности произошедшего, а также состояние госпитализированного подростка уточняются.

Ранее в Иркутской области пятилетняя девочка выстрелила из пистолета в младшего брата. По версии следствия, малышка взяла заряженное оружие в доме во время игры и случайно спустила курок. Мальчику удалось выжить. Его ранение оказалось не смертельным. В больнице ему оказали необходимую помощь, и сейчас ему ничего не угрожает.

Также в этом же регионе на днях в клинику поступил второклассник с серьезными травмами. Их он получил в результате падения на него стены заброшенного здания. В итоге ребенку пришлось ампутировать часть руки, так как кости не подлежали восстановлению.