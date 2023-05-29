В Иркутской области второкласснику ампутировали часть руки после падения на него куска стены

В Балаганском районе Иркутской области девятилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после игры в заброшенном здании. Во время прогулки на него обрушилась одна из стен строения и придавила его. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.

По информации источника, школьник был не один, а вместе со своим старшим братом-пятиклассником и другом. Однако от обрушения пострадал только один. Другие же, поняв, что ситуация критическая, стали звать на помощь взрослых.

В итоге пострадавшего доставили в Областную детскую больницу Иркутска. Медики провели диагностику и выявили у него серьезные травмы: сотрясение мозга, перелом и раны бедра и таза. Но больше всего пострадала его правая рука. Часть конечности была полностью раздроблена, поэтому врачи решили провести операцию по ампутации.

Состояние мальчика на сегодняшний день неизвестно. Полицейские разыскивают ответственного за обрушившееся здание.

Ранее в Москве 13-летняя девочка проглотила противовирусные таблетки и оказалась в больнице. Сообщается, что подросток приняла слишком большую дозу, из-за чего ей и стало плохо.