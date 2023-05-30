В Иркутской области 5-летняя девочка выстрелила в брата из пистолета во время игры

В Иркутской области игра двух маленьких детей закончилась госпитализацией одного из участников. Оказалось, что 5-летняя девочка случайно выстрелила из пневматического пистолета, найденного дома, в своего младшего брата. Об этом сообщает kp.ru.

29 мая в местную больницу доставили мальчика в тяжелом состоянии. В СМИ сразу же распространились новости, что в него попала пуля, выпущенная членом какой-то компании, отдыхающей на берегу Байкала. Однако следствие узнало совсем другую версию событий. По ней ранение четырехлетний ребенок получил не на улице, а дома. Заряженное оружие лежало прямо на тумбе для обуви.

Отмечается, что пострадавшему удалось вовремя оказать необходимую помощь. На данный момент он полностью здоров, и его жизни больше ничего не угрожает. А вот его родители проходят проверку инспекторов ПДН.

Ранее в Пермском крае заживо сгорел восьмимесячный малыш, находящийся в коляске. Ребенок погиб, пока его родители спали. Знакомые с семьей рассказали, что она уже давно считается неблагополучной, однако детей по какой-то причине не изымают.