В ореховой роще Турции найдено тело 57-летней россиянки

В ореховой роще города Орду найдено тело 57-летней россиянки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

8 октября 2024 года 57-летняя россиянка исчезла в Турции. Ее родственники и друзья обратились в полицию с просьбой начать поиски. 15 октября тело женщины было найдено в ореховом саду. Турецкие СМИ предполагают, что россиянка могла совершить самоубийство.

На данный момент идет расследование.

Ранее пропавшую в Турции 28-летнюю художницу из Москвы нашли в больнице. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дрейфовавшему в Охотском море 67 дней россиянину грозит до семи лет тюрьмы.