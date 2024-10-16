Опубликовано 16 октября 2024, 09:071 мин.
В ореховой роще Турции найдено тело 57-летней россиянки
SHOT: в ореховой роще Турции найдено тело 57-летней россиянки.
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В ореховой роще города Орду найдено тело 57-летней россиянки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
8 октября 2024 года 57-летняя россиянка исчезла в Турции. Ее родственники и друзья обратились в полицию с просьбой начать поиски. 15 октября тело женщины было найдено в ореховом саду. Турецкие СМИ предполагают, что россиянка могла совершить самоубийство.
На данный момент идет расследование.
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