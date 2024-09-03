Опубликовано 03 сентября 2024, 19:201 мин.
Пропавшую в Турции 28-летнюю художницу из Москвы нашли в больнице
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В Турции найдена пропавшая 20 августа художница из Москвы Светлана Лысенко, известная под псевдонимом Светлана Холлис. Женщину нашли живой, она в больнице.
Ее супруг рассказал aif.ru: «Сейчас она в больнице».
Два года назад Светлана решила пожить в Турции. С мужем она поселилась в Стамбуле. В августе появилась ориентировка с фотографией 28-летней россиянки. Спустя семь дней поисков она нашлась.
Что произошло, неизвестно. Знакомые Светланы говорят, что она пропала со связи после ссоры с супругом.
Светлана отличается экстравагантностью как в живописи, так и в поведении. Женщина делает яркий макияж, носит перья, меняет парики.
Ранее сообщалось, что в Турции нашли тело замдиректора московской школы. Ее искали почти две недели.