Пропавшую в Турции 28-летнюю художницу из Москвы нашли в больнице

В Турции найдена пропавшая 20 августа художница из Москвы Светлана Лысенко, известная под псевдонимом Светлана Холлис. Женщину нашли живой, она в больнице.

Ее супруг рассказал aif.ru: «Сейчас она в больнице».

Два года назад Светлана решила пожить в Турции. С мужем она поселилась в Стамбуле. В августе появилась ориентировка с фотографией 28-летней россиянки. Спустя семь дней поисков она нашлась.

Что произошло, неизвестно. Знакомые Светланы говорят, что она пропала со связи после ссоры с супругом.

Светлана отличается экстравагантностью как в живописи, так и в поведении. Женщина делает яркий макияж, носит перья, меняет парики.

Ранее сообщалось, что в Турции нашли тело замдиректора московской школы. Ее искали почти две недели.