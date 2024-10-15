Возбуждено уголовное дело: дрейфовавшему в Охотском море 67 дней россиянину грозит тюрьма

Дрейфовавшего в Охотском море 67 дней Михаила Пичугина могут заключить под стражу, если выяснится, что его лодка вышла в открытое море без необходимого оборудования.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, мужчине может грозить до семи лет колонии. В настоящее время следователи выясняют, была ли лодка оборудована рацией, спасательными жилетами и сигнальной ракетой для информирования о ЧП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сейчас 46-летний Пичугин находится в реанимации Магаданской областной больницы. Он сильно обезвожен и похудел на 50 килограммов.

Напомним, житель Улан-Удэ Михаил Пичугин вместе с 49-летним братом и 15-летним племянником 9 августа отправились в плавание по Охотскому морю на моторной лодке. На обратном пути они сбились с курса и пропали без вести. Утром 15 октября лодку обнаружило рыболовецкое судно. Выжить удалось только Пичугину.

Также стало известно, что мужчина собирал дождевую воду, размачивал имевшийся в запасах сушеный горох и ел сублимированную лапшу. Кроме того, он обвесил лодку спасательными жилетами, чтобы от них максимально отражались огни.