В Омске шестилетний мальчик сошел с ума после того, как на его глазах мать убила отца

В Омске шестилетний ребенок стал свидетелем убийства отца матерью, а через полгода сошел с ума. О подробностях истории сообщает Life.ru.

По данным источника, преступление произошло за день до Нового года. 44-летняя жительница поссорилась с 59-летним мужем и убила его. Сын супругов оказался свидетелем случившегося и эмоционально не смог справиться с горем. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Прошло полгода, была проведена судебно-психологическая экспертиза. Выяснилось, что у ребенка развилось психическое заболевание — смешанное расстройство эмоций и поведения.

Отмечается, что в отношении его матери возбудили еще одно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас она арестована.

Ранее мы писали о том, как в Кузбассе женщина убила четырех человек и заставила их детей замывать следы крови. Россиянка отдыхала в гостях у знакомых. Компания пила алкоголь до ночи, а в темное время суток предполагаемая убийца схватилась за нож и зарезала всех взрослых в доме. При этом детей она не тронула и уговорила их сокрыть содеянное.

Еще один случай произошел в Тюмени. Там мать наорала на сына из-за скотча и пригрозила убить со словами «хочу кровь твою». При этом женщина общалась с ребенком во время прямого эфира с подписчиками, видео появилось в Сети.