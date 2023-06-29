В Кузбассе женщина убила четырех человек и заставила их детей замывать следы крови

В Кузбассе 52-летняя жительница подозревается в убийстве двух мужчин и двух женщин. По версии следствия, после расправы она заставила детей своих жертв заметать следы преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как стало известно, россиянка отдыхала в гостях у знакомых. Компания пила алкоголь до ночи, а в темное время суток предполагаемая убийца схватилась за нож и зарезала всех взрослых в доме. При этом детей она не тронула и уговорила их сокрыть содеянное. Несовершеннолетним пришлось замывать следы крови, а затем вместе с ней грабить жертв. Они вынести из помещения телефоны и телевизор.

В какой-то момент детям все-таки удалось сбежать и сообщить о преступлении. Женщину оперативно задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Не исключено, что она будет направлена на психиатрическую экспертизу. Выяснение всех обстоятельств пока выясняется. Еще неясно, по какой причине жительница села Березовское напала за приятелей.

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