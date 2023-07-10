В Тюмени мать наорала на сына из-за скотча и пригрозила убить со словами «хочу кровь твою»

В Тюмени женщина во время стрима наорала на 12-летнего сына, а потом пригрозила расправиться с ним. Ссора произошла из-за скотча, который мальчик отказался принести по просьбе женщины.

Видео общения матери с сыном опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи женщину призывают остановить эфир, но она продолжала, используя нецензурную брань, кричать на мальчика. В какой-то момент она потребовала, чтобы тот вышел из дома.

Затем женщина и вовсе начала угрожать расправой. «Я хочу кровь твою, кровь поганую, которая сидит в тебе», - говорила она.

Жители Тюмени попросили во всем разобраться полицейских. Женщину проверят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Женщина, ведущая стримы, использует ник «Жади». Ее личность установят полицейские. Известно, что она ежедневно проводит стримы.

Ранее мы писали, как в Уфе мать убила ребенка с ДЦП. Женщина решила, что не хочет страданий сына после ее смерти – в случае гибели родственницы за ним некому будет ухаживать. Поэтому мать схватилась за нож: расправившись с ним, женщина пыталась покончить с собой.