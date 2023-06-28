В Омске младенец попал в больницу после объятий матери. Об этом сообщает портал «Om1.ru».

По данным источника, инцидент произошел 26 июня в здании, где расположен отдел полиции. Тогда женщина с такой силой прижала ребенка к груди, что едва не сломала ему шею. После этого пострадавшего малыша доставили в городскую больницу. Проведя тщательный осмотр, медики диагностировали у него растяжение связок шейного отдела.

К слову, правоохранительные органы будут разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге семимесячный малыш облизнул домашнее растение и попал в больницу. Подробности смотрите в этой статье.

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