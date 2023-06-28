В Петербурге семимесячный малыш облизнул домашнее растение и попал в больницу

В Московском районе Санкт-Петербурга семимесячный малыш серьезно отравился комнатным растением. Ребенок облизнул листья, после чего ему стало плохо. О произошедшем стало известно изданию Фонтанка.

По информации источника, семья мальчика выращивала дома растения, которые обладают ядовитыми свойствами. 27 июня младенец добрался до одного из горшков и стал изучать флору. Однако после его исследований потребовалось экстренно вызывать скорую помощь.

Малыша, облизавшего ядовитое растение, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему диагностировали отравление. Новых подробностей не появилось.

На данный момент проводится проверка произошедшего. Пока удалось выяснить, что ранее семья мальчика не стояла на учете как неблагополучная.

Напомним, что на днях стало известно о массовом отравлении школьников в Омске. Подростки-спортсмены почувствовали себя плохо во время соревнований по гандболу. Отмечалось, что все они ели запланированное заранее комплексное питание. Все пострадавшие были доставлены в больницу, а правоохранители возбудили уголовное дело.